Agendaitaliana.it - Bonus caldaie 2025, cosa cambia e divieti: incentivi e detrazioni

Leggi su Agendaitaliana.it

Addio alle agevolazioni fiscali per lea combustibili fossili: ecco i dettagli sulla nuova Legge di Bilancio eprevede per il riscaldamento green. Con l’approvazione della nuova Legge di Bilancio, nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, è stato dato il via libera a un emendamento che segna la fine delle agevolazioni fiscali per l’acquisto e l’installazione dia combustibili fossili. La modifica, proposta dal Movimento Cinque Stelle, è il primo passo verso l’attuazione della direttiva europea sulle Case green, che punta alla riduzione delle emissioni inquinanti degli edifici. Ecco tutte le informazioni utili sulDalnon sarà più possibile ottenerefiscali pera metano o altri combustibili fossili, anche se incluse nei lavori di ristrutturazione edilizia o miglioramento energetico.