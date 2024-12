Ilgiornale.it - Bollicine italiane per un Natale identitario

Venti etichette dai più importanti territori italiani vocati per la spumantistica (Franciacorta, Alta Langa, Oltrepò Pavese, Trentodoc e Valdobbiadene) tutti perfetti per i brindisi delle feste e per accompagnare pranzi e cene con i familiari. Bianchi, rosé, dosati o no, millesimati o senza annata, una collezione di gioielli per tutte le tasche: a ciascuno il suo