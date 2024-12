Lanotiziagiornale.it - Bibi rifiuta le proposte di Hamas e allontana la pace

Dopo le speranze di un accordo ditrae Israele, dato per “imminente”, è arrivata una doccia gelata. Secondo quanto riportato dal sito di notizie Walla, che cita tre alti funzionari israeliani, “nonostante alcuni progressi delle ultime settimane, l’accordo per il rilascio degli ostaggi non è previsto nell’immediato”. La causa principale sarebbe “la posizione dei leader dia Gaza, in particolare di Muhammad Sinwar, che rende difficile fare progressi”, poiché continua a chiedere che qualsiasi accordo porti alla fine della guerra.Questa richiesta, almeno per il momento, è respinta dal primo ministro Benjamin Netanyahu, disposto a considerare solo un cessate il fuoco della durata massima di sessanta giorni. Un cambio di posizione da parte del leader israeliano appare improbabile, poiché rischierebbe di provocare una crisi istituzionale con i suoi alleati di governo.