Bergamonews.it - Bergamo Film Meeting Onlus presenta “The Dreamers”

Leggi su Bergamonews.it

. Nasce “The”, progetto dirivolto a giovani tra i 18 e i 25 anni residenti in Regione Lombardia, interessati al cinema o semplicemente curiosi di esplorare e coltivare la passione per la Settima Arte, mettersi in gioco sfruttando le potenzialità dei social e prendere parte alla 43a edizione di, in programma dall’8 al 16 marzo 2025. Le iscrizioni sono aperte fino a martedì 31 dicembre 2024, compilando il modulo al seguente link: forms.gle/9xwgviqBgoHTXGDp6Theè un progetto diin partnership con Lab 80, FIC – Federazione Italiana Cineforum e CAP24020. Con il contributo di Regione Lombardia. Il progetto, che prenderà il via lunedì 13 gennaio 2025, è articolato in tre fasi: la prima è la formazione online che, affidata a esperti del settore, presenterà le principali nozioni sul mondo del cinema introducendo alla storia e critica del cinema, al cinema d’animazione, all’evoluzione del cinema dall’analogico al digitale, all’identità di genere al cinema, oltre alle modalità di pianificazione di una campagna social per un’associazione culturale che si occupa di cinema.