Beko Europe | piano di dismissioni in Italia impatto su 1 935 lavoratori

Non emergono novità da parte dell'azienda, in audizione in commissione Attività produttive della Camera, suldiper l'di. In particolare, resta previsto "unsul personale per 1.935 unità", un "numero importante" come evidenziano anche i rappresentanti dell'azienda. Da parte di- come sottolineato in audizione dal responsabile delle relazioni esterne, Maurizio David Sberna - c'è "ogni possibile impegno a valutare tutte le operazioni di carattere industriale che possano emergere, l'obiettivo è far sì che qualunque attività che possa servire a mitigare questosicuramente andrà fatta" ma solo se "ad invarianza dieconomico" di un"che punta ad arrestare una emorragia di perdite ormai insostenibile". "Se non interveniamo oggi ci troveremo in futuro in una situazione sicuramente peggiore", è stato più volte ribadito.