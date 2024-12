Axpo amplia attività per produzione di biometano in Italia

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –ha annunciato oggi l’accordo per l’acquisizione di nuovi progetti per ladiin. Situati in Sicilia, gli impianti produrranno ciascuno circa 45 GWh di energia rinnovabile l’anno e saranno operativi nella seconda metà del 2026. La costruzione delle strutture inizierà nei primi mesi del 2025. L’annuncio conferma l’impegno di .