Ilgiornaleditalia.it - Aviaria, "primo caso grave di H5N1" negli Usa

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - Gli Stati Uniti segnalano ildi malattiacollegata al virus dell'influenzaA/nel Paese. Si tratta di un paziente che è stato ricoverato in ospedale con un'infezione severa in Louisiana. Ilè stato confermato dai Centers for Dise