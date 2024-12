Liberoquotidiano.it - Aviaria, "primo caso grave di H5N1" negli Usa

Milano, 18 dic. (Adnkronos Salute) - Gli Stati Uniti segnalano ildi malattiacollegata al virus dell'influenzaA/nel Paese. Si tratta di un paziente che è stato ricoverato in ospedale con un'infezione severa in Louisiana. Ilè stato confermato dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) venerdì 13 dicembre. E si aggiorna anche il bilancio generale: da aprile 2024, spiegano dai Cdc, sono stati segnalati un totale di 61 casi umani di influenzaH5Stati Uniti.I dati parziali del genoma virale del virus dell'influenzache ha infettato il paziente in Louisiana indicano che il virus appartiene al genotipo D1.1 correlato ad altri virus D1.1 recentemente rilevati in uccelli selvatici e pollameStati Uniti e in recenti casi umani nella Columbia Britannica, in Canada e nello stato di Washington.