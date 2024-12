Fanpage.it - Assessore trova assegno da 49 milioni di euro per strada a Lecce e lo restituisce: “Manco ha detto grazie”

L’comunale ai servizi sociali, Andrea Guido, è stato protagonista di un sorprendente rimento per le strade della sua città: l’oggetto smarrito apparteneva a un imprenditore molto conosciuto in città. "Non mi ha ancora chiamato per ringraziarmi ma sono felice per lui, perché dormirà sonni tranquilli".