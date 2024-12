.com - Arezzo: operaio schiacciato da una pressa a Castiglion Fibocchi. Ricoverato in gravi condizioni

Si tratta del secondo infortunio sul lavoro accaduto oggi, 18 dicembre 2024, in Toscana. Dopo il muratore caduto da un ponteggio a Firenze, undi 40 anni è rimasto gravemente ferito in una fattoria in località Vialla nel comune di).L'articoloda unainproviene da Firenze Post.