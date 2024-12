Agi.it - Aprono al pubblico gli Horrea Piperataria, i magazzini di Domiziano

AGI - Il Parco archeologico del Colosseo apre per la prima volta algli, i"delle spezie egizie e arabe" così citati da Plinio e soprattutto da Cassio Dione, costruiti dall'imperatoresulle pendici sud ovest della Velia, la collina posta tra Esquilino e Palatino. Idal 21 dicembre saranno per la prima volta visitabili grazie a un nuovo ingresso posto sull'antico vicolo delle Carinae, anch'esso completamente risistemato e accessibile a tutti, dotato di una nuova pannellistica e percorribile dal Foro Romano fino al Tempio della Pace. "Il Parco archeologico del Colosseo inaugura e apre alun nuovo e affascinante spazio di visita, dopo lunghi anni di scavi e ricerche archeologiche oltre che di restauri - commenta Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo inaugurando l'apertura del nuovo percorso archeologico - sotto la Basilica di Massenzio, e lungo il cosiddetto Vicus ad Carinas, tra Sacra Via e Foro della Pace, si collocano icostruiti dall'imperatoreper stoccare spezie e aromi provenienti dall'Egitto, Arabia e India e ritenuti particolarmente preziosi, tra cui erbe dalle proprietà farmacologiche.