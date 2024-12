Quotidiano.net - Amazon posticipa il ritorno in ufficio per migliaia di dipendenti per mancanza di spazio

fa slittare l'obbligo di tornare a lavorare incinque giorni alla settimana perdei suoia causa delladi. Secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg, il colosso delle vendite online posticiperà l'obbligo fino a quattro mesi.di recente ha imposto al suo personale in almeno sette grandi città americane di tornare con il nuovo anno alla propria scrivania per l'intera settimana lavorativa. Ma si trova ad affrontare problemi di. Per idi Dallas lo slittamento potrebbe tradursi in unina marzo o aprile. A quelli di Atlanta, Nashville e Houston è stato comunicato che non ci saràsufficiente per accoglierli tutti in gennaio.