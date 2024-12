Liberoquotidiano.it - Alimenti: Altroconsumo, rincari olio extravergine oliva, arriva test comparativo per risparmiare

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Il prezzo dell'diè probabilmente la voce più cara nel carrello della spesa. E non si arresta l'impennata dei prezzi: rispetto al 2019, il prezzo dell'd'nazionale all'origine (quello pagato agli agricoltori da grossisti, imbottigliatori e operatori della filiera) è passato da meno di 4 euro al litro a più di 9 (agosto 2024). Tra agosto 2024 e agosto 2023 c'è stato un aumento del 32%, e incrementi ancora più significativi rispetto ad agosto 2022 (+88%) e ad agosto 2021(+112%). Oggi, i consumatori pagano l'più del doppio rispetto a tre anni fa. A segnalarlo èche rileva come dal 2021 a oggi molti oli dei lorosono aumentati anche dell'80%. Come si fa a? Le promozioni aiutano, ma il margine si è fatto più sottile (dal 30 al 15%).