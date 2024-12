Ilrestodelcarlino.it - Alberi di Natale, risparmiamo quelli veri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 18 dicembre 2024 – Credo che in un'epoca in cui le necessità di tutela dell'ambiente sono sempre più urgenti, si dovrebbe abbandonare l'usanza di tagliare un abete solo perchè serva da simbolo sulla piazza per un paio di settimane. Se, come è lecito, si vuole celebrare il, un albero destinato alla piazza potrebbe essere sostituito tranquillamente con un albero artificiale, magari in plastica riciclata. Così non si danneggerebbe l'ambiente. Eugenio Pallante risponde Beppe Boni Ogni anno asi rinnova la polemica e l'opinione pubblica si divide tra chi vuole, soprattutto nelle piazze, glidie coloro che invece, con fede ambientalista, tifano per un'alternativa di materiale sintetico. A Cortina d'Ampezzo per la prima volta nella piazza che si affaccia sulla passeggiata più alla moda dell'inverno è stato allestito un albero di plastica.