Al via una raccolta fondi per sostenere "La Corte dei Miracoli" di Parma

Insieme, aiutandosi l’un l’altro: un modello di inclusione sociale, che non si limita a offrire ai senzatetto un riparo per la notte, ma una dimora condivisa e una grande famiglia a chi non ce l’ha, restituendo dignità e opportunità a chi aveva ormai perso tutte le speranze. “Ladei.