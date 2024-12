Forlitoday.it - Aeroporto, gli ambientalisti: "Non c'è traccia del masterplan sui siti di Enac e ministero, che fine ha fatto?"

Leggi su Forlitoday.it

Non solo il lavoro, ma anche l'ambiente: a rimarcare l'importanza di quest'aspetto nell'affrontare lo sviluppo dell'sono il “Comitato sorvolati” e il “Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì”. In una nota, dopo il vertice che si è tenuto in Provincia, spiegano che “l'interesse.