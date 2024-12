Firenzetoday.it - Acqua, in arrivo interruzione alla rete idrica a Empoli

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayin arriva nel comune di. Venerdì 20 dicembre, per lavori sulla, Acque comunica che dalle ore 8 alle 12:30, si renderà necessario sospendere l’erogazionein via Pacinotti e in via.