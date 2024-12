Quotidiano.net - Abodi 'mai avuto dubbi, grazie alla commissione bilancio'

"Non ho mai dubitato che l'emendamento sarebbe passato. Ringrazio la relatrice on. Lucaselli per averlo presentato e anche la 5adella Camera per averlo approvato": Andrea, ministro per lo sport e i giovani al telefono con l'ANSA commenta con soddisfazione l'approvazione dell'emendamento sulla detassazione dei premi ai medagliati olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026.