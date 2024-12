A Veneziaun dicembre rosso shocking domenica 22 dicembre musica e cinema horror da Symphony Record Shop

Livornotoday.it - "A Venezia...un dicembre rosso shocking", domenica 22 dicembre musica e cinema horror da Symphony Record Shop

Leggi su Livornotoday.it

22, a partire dalle 18, appuntamento dacon. In occasione dell'uscita in home video, per la prima volta in 4K Ultra HD, del film "A Venezia.un", il cult interpretato da Donald Sutherland, il FiPiLi