Palermotoday.it - A Palermo parcheggiare è un lusso, box auto sempre più cari: la mappa dei prezzi zona per zona

Leggi su Palermotoday.it

Parcheggi cancellati dai cantieri o sacrificati per far spazio al tram, alle piste ciclabili e ad aree pedonali. Trafficopiù impazzito, dal centro alla periferia, nuove strisce blu a pagamento e, come se non bastasse, furti d’in aumento. C’è più di un buon motivo se ail.