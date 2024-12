Ferraratoday.it - 'A Natale mai da soli': musica, spettacolo e solidarietà con Poltronieri, Pizzocchi e tanti altri

Leggi su Ferraratoday.it

Sabato alle 20.30, per il terzo anno consecutivo la Sala Estense ospita lo'Amai da' a sostegno di tre realtà sociali come le associazioni Alice, Mai dae Bersaglieri sezione di Argenta.A condurre la serata un volto noto come Maurizio Olivari che presenterà i.