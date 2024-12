Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist seconda prova discesa Val Gardena, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Si replica sulla Saslong, visto che è in programma lacronometrata dellalibera in Val. Sicuramente un nuovo test decisamente importante in vista della gara di sabato (il venerdì ci sarà un superG). Nella giornata di ieri un ottimo Mattia Casse ha concluso in vetta alla classifica, precedendo di ben 44 centesimi Marco Odermatt.A stupire in casa Italia è stato soprattutto Christof Innerhofer, che nel giorno del suo quarantesimo compleanno ha piazzato un clamoroso quarto posto (+0.61) dietro al tedesco Romed Baumann e davanti al francese Cyprien Sarrazin. Dominik Paris si è limitato ad una fase di studio nella prima, chiudendo solamente quarantunesimo senza spingere.Quest’saranno ben dieci gli azzurri al cancelletto di partenza della: Mattia Casse, Dominik Paris, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Giovanni Franzoni, Matteo Franzoso, Pietro Zazzi, Marco Abbruzzese, Max Perathoner, Nicolò Molteni e Benjamin Jacques Alliod.