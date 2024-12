Palermotoday.it - 90100lab: una community per migliorare Palermo

Leggi su Palermotoday.it

In una città dove la bellezza dei paesaggi si scontra troppo spesso con i disagi quotidiani, noi diabbiamo deciso di non voltare la testa dall’altra parte. La nostra missione è chiara: creare un ponte tra le persone che vivono, trasformando le criticità urbane in opportunità di.