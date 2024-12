Bergamonews.it - ? LIVE! Atalanta-Cesena 3-0: Zappacosta-CDK-Samardzic, tris in 27?

3-0Marcatori: 4?, 8? De Ketelaere, 27?(3-4-1-2): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Pasalic,; De Ketelaere, Retegui. A disp. Carnesecchi, Rossi, Kossounou, Godfrey, Bellanova, Sulemana, Brescianini, Vlahovic, Zaniolo. All. Gasperini(3-4-3): Pisseri; Piacentini, Ciofi, Pieraccini; Adamo, Mendicino, Bastoni, Celia; Van Hooijdonk, Tavsan, Kargbo. A disp. Klinsmann, Siano, Curto, Chiarello, Donnarumma, Saber, Ceesay, Berti, Prestia, Antonucci, Mangraviti, Calò, Francesconi. All. MignaniArbitro: PerenzoniAmmoniti: Djimsiti (29?) per gioco fallosoEspulsi: –Note: –Gli aggiornamenti in diretta 27? 3-0– Dopo aver avviato un contropiede perfetto mandando Pasalic in profondità, è lo stesso trequartista serbo a centro area a raccogliere l’assist del croato calciare col mancino trovando la porta.