Fanpage.it - Zeudi a Emanuele dopo il solletico nel letto al GF: “Non sei stato bravo con me, mi sono sentita violata”

Leggi su Fanpage.it

Di Palma eFiori siconfrontati al GFl'episodio verificatosi in settimana che ha turbato l'ex Miss Italia. Alfonso Signorini ha ripreso il concorrente per non esseresensibile,al suo inquilino: "Non sei un mostro o un maniaco. Sei una brava persona, ma con me non lo sei".