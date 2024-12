Iltempo.it - Von Der Leyen: In arrivo 1 miliardo per la Turchia a sostegno dei rifugiati siriani

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2024 "Desidero riconoscere che lasi è costantemente assunta la responsabilità di ospitare milioni dinel corso degli anni, e noi vi siamo stati al fianco in questo sforzo. Dal 2011 L'Unione europea ha fornito quasi 10 miliardi di euro per sostenere ie gli sforzi di accoglienza dei. Sono molto lieta di annunciare oggi che è inun ulterioredi euro per il 2024. Ciò sosterrà, tra l'altro, l'assistenza sanitaria e l'istruzione deiin, continuerà a contribuire alla migrazione e alla gestione delle frontiere, compresi i rimpatri volontari dei." Così la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Derad Ankara, in conferenza stampa con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ad Ankara.