Ilgiornaleditalia.it - Volley: Mondiali donne. Italia in girone con Belgio, Cuba e Slovacchia

La manifestazione iridata è in programma dal 22 agosto al 7 settembre in Thailandia. ROMA - Si sono svolti a Bangkok, in Thailandia, i sorteggi degli otto gironi dei Campionati2025 femminili di pallavolo. La manifestazione iridata è in programma dal 22 agosto al 7 settembre in quattro loca