Oasport.it - Volley femminile, Conegliano favorita contro il Ninh Binh al Mondiale per Club: vincere per le semifinali

ha prontamente dettato legge all’esordio nelper2024 di, travolgendo il Dentil Praiee con un secco 3-0: soltanto una piccola incertezza nel primo set (svantaggio di 10-13), poi le Pantere hanno preso il largo e hanno sconfitto le insidiose brasiliane con il massimo scarto. L’affermazione odierna ad Hangzhou (Cina) è valsa una seria ipoteca sul primo posto nel gruppo B, visto che le vice campionesse del Sudamerica rappresentavano l’avversaria più temibile per le Campionesse d’Europa.Le ragazze di coach Daniele Santarelli torneranno in campo questa notte (alle ore 02.00 italiane) per incrociare l’LP Bank, poco quotata formazione vietnamita che stamattina ha perso con un netto 3-0le giapponesi del NEC Red Rockets Kawasaki. La corazzata veneta partirà con tutti i favori del pronosticole vice campionesse d’Asia, in modo da conquistare la qualificazione matematica allee mettere anche una seria ipoteca sul primo posto nel raggruppamento.