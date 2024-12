Riminitoday.it - Volata finale per concludere lo Spazio Tondelli, approvato il progetto dell'ultimo lotto

Leggi su Riminitoday.it

Il Comune di Riccione compie un altro passo importante per il completamentoa ristrutturazione, il teatro che avrà la sua porta d’ingresso in viale Ceccarini. La giunta comunale haildi fattibilità tecnico-economica per il completamento dei lavori di.