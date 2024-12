Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna mercoledì in campo al Pireo

, 17 dicembre 2024 - Trasferta in Grecia per lache domani sera alle 20.15 scende inal Peace and Friendship Stadium di Atene per affrontare l’Olympiacos Piraeus padrone di casa. Reduce dalla sconfitta con Triste ma anche dalle vittorie con Milano in campionato e Baskonia in Eurolega, la formazione di Dusko Ivanovic è attesa dal confronto più casa della massima manifestazione europea per club. “L’Olympiacos è una squadra molto forte, specialmente quando gioca in casa, esperta e con grandi giocatori - sottolinea Ivanovic - In questo momento dobbiamo trovare il nostro carattere e la nostra energia per provare a vincere ogni partita”. Rientra tra i giocatori convocabili Marco Belinelli. Indisponibile Toko Shengelia che verrà rivalutato nei prossimi giorni per complicanze di un virus gastro-intestinale.