VIDEO – Super Inter a Roma | Lazio KO! Ora Coppa Italia | Inter Chat

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 coninsui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Grande entusiasmo dopo la grande vittoria, per 0-6, sul campo della. La puntata andata in diretta oggi.IN? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La strabiliante vittoria sul campo della, nella sedicesima giornata di Serie A, non può che portare buonumore anche all’indomani del match. Intanto, però, i nerazzurri sono già tornati a lavoro. Giovedì c’è subito un altro appuntamento: gli ottavi di finale dicontro l’Udinese.