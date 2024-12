Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 17-12-2024 ore 07:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 17 DICEMBRE ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIAUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO IN ESTERNA DOVE SONO PRESENTI CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PREWNESTINAMENTRE IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAAMZIONESUD E E APPIATRAFFICO FORTEMENTE RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZOINE CENTROANDIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA FORTEMENTE RALLENTATO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMOCODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANIA,MOLTO TRAFFICATA LA PONTINA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE DA APRILIA A SPINACENTO VERSO L’EURDA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral