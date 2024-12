Ilgiorno.it - Via al piano contro i violenti negli ospedali

Leggi su Ilgiorno.it

"Prevenire e gestire le aggressioni al personale sanitario". Questo l’obiettivo della delibera approvata ieri in Giunta regionale per affrontare il fenomeno della violenzaambienti sanitari. Il provvedimento si basa "su un approccio multidisciplinare che coinvolge amministratori, dirigenti, professionisti e lavoratori". Tra le misure specifiche c’è anche l’installazione di videosorveglianza, di un servizio di sicurezza interno e percorsi di supporto psicologico e legale. "Con questo provvedimento – dichiara l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – vogliamo garantire un ambiente di lavoro più sicuro per il nostro personale sanitario. Dobbiamo contrastare gli episodi di violenza con tutti gli strumenti a disposizione, soprattutto nei reparti dove il personale è più esposto, come i Pronto Soccorso".