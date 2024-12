Unlimitednews.it - Vela, Ettorre “A Los Angeles vogliamo confermarci”

ROMA (ITALPRESS) – “Per lasi chiude un quadriennio fantastico per quello che ha saputo esprimere in tante manifestazioni e in tanti eventi. Siamo riusciti a portare lanelle case degli italiani come abbiamo visto con l’Americàs Cup e con le medaglie olimpiche. Il tutto con tanta diffusione e tanta attività di base. Il voto è assolutamente alto, quasi perfetto”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana, Francesco, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress. “Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi e un obiettivo non propriamente sportivo era quello di divulgare e far comprendere che lo sport dellaè complesso e sicuramente non semplice ma che può raggiungere tantissimi ragazzi – ha proseguito il numero uno della Fiv – Grazie alle nostre società riusciamo ad essere in tutta Italia.