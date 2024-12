Quotidiano.net - Urso, nel 2025 oltre un miliardo di euro per automotive

Il settore auto "è in una fase di profondi cambiamenti", per questo "il governo, in un contesto di bilancio difficile, ha compiuto uno sforzo significativo, mettendo a disposizione del comparto e della filieraundinelper supportare le imprese nella transizione in corso con gli strumenti di politica industriale". È quanto ha affermato, secondo quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfoaprendo il tavolo Stellantis.