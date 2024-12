Infobetting.com - Union Clodiense-Padova (mercoledì 18 dicembre 2024 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Si recupera il diciottesimo turno di Serie C girone A ed è un testa coda quello che vede la capolistaimpegnata in casa sul campo del fanalino di coda. I padroni di casa sono tornati in terza serie dopo un’attesa durata 47 anni, ma il ritorno è più complicato del previsto: la vittoria manca dalla seconda giornata .InfoBetting: Scommesse Sportive e