Ilrestodelcarlino.it - Una giornata all’insegna dell’orienteering con gli studenti nel centro di Appignano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilstorico disi è trasformato in un vivace campo di gara per i ragazzi delle quarte e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dell’IC ‘Falcone e Borsellino’. I ragazzi si sono cimentati con l’orienteering, una disciplina sportiva outdoor che affonda le sue radici nei paesi scandinavi. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione dal Comune e dalla scuola didel Tronto IC ‘Falcone e Borsellino’ e VerdAvventura e finanziata dal Progetto ‘Benessere in Comune’ del Dipartimento per le politiche della famiglia. "Un sentito ringraziamento va agli– si legge in una nota –, agli insegnanti e alla dirigente scolastica, la professoressa Monica Grabioli, sempre pronti ad accogliere con entusiasmo iniziative che favoriscono la crescita dei ragazzi.