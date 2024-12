Repubblica.it - Un ragazzo di 19 anni ucciso in piazza a Sannicandro di Bari: indagano i carabinieri

Leggi su Repubblica.it

La sparatoria in tarda serata. Il precedente a marzo con il tentato omicidio di un 22enne per cui erano stati fermati un 16enne e un uomo di 36: non è escluso che tra gli episodi ci sia un legame