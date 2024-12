Leccotoday.it - Un corso per diventare assaggiatore: il vino non avrà più segreti

Leggi su Leccotoday.it

Sei un amante del, non solo per il suo gusto, e vorresti trasformarlo in una professione? C'è un'iniziativa che fa al caso tuo. Sedici lezioni teorico-pratiche per imparare ad analizzare e giudicare i vini, individuandone caratteristiche e tipicità. Si tratta deldi primo livello per.