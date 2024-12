Imolaoggi.it - UE: valutiamo modalità per contrastare l’immigrazione clandestina

Sui migranti ci sono state e “sono in corso discussioni con gli Stati membri, anche al Consiglio Affari Interni e Giustizia della settimana scorsa, sullo sviluppo del concetto di centri di rimpatrio in Paesi terzi”. Lo scrive la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nella consueta lettera in materia di migrazioni inviata al.