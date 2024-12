Lapresse.it - Ucraina, Zelensky riceve il premier polacco Tusk

Leggi su Lapresse.it

Il presidente ucraino Volodymyrha incontrato a Kiev il primo ministroDonald. Il colloquio arriva nel giorno in cui un generale russo di alto rango, Igor Kirillov, è stato ucciso da una bomba nascosta in uno scooter fuori dal suo condominio a Mosca. L’attentato è avvenuto il giorno dopo che il servizio di sicurezza ucraino aveva mosso pesanti accuse contro Kirillov, che era il capo delle forze di protezione nucleare, biologica e chimica dell’esercito russo. Kirillov era soggetto a sanzioni da parte di diversi Paesi, tra cui Regno Unito e Canada, per le sue azioni nella guerra di Mosca in