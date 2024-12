Udine20.it - Tricarico e Lo Stato Sociale Dj set sabato 21 dicembre a San Vito al Tagliamento

Leggi su Udine20.it

L’Arci Cral per tutto il mese disi è trasferito in Piazza del Popolo a Sanalcon la sua casetta per la rassegna “Incanto di Natale” e per l’occasione, assieme al Comune, ha organizzato una giornata musicale davvero speciale, con due eventi a ingresso gratuito, in programma21.Alle 17:30 al Teatro Arrigoni si esibirà uno dei cantautori più eclettici del panorama italiano, Francesco. Prenotazioni su www.eventbrite.it.Alle soglie dei 25 anni di carriera tra musica e arte – l’esordio discografico con Io sono Francesco è del 2000, ha all’attivo 11 album, 2 libri e innumerevoli successi scritti anche per altri grandi artisti (Adriano Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika Ayane, etc.) –dimostra che la sua luce continua a brillare, puntando il faro sulla “ricerca di senso della vita che trova ragione nella poesia, nella musica e nell’arte, al di là di meccanismi di narrazione standard della realtà, dove ci si accorge che la finzione, la fantasia, l’immaginazione divengono concrete più di ogni realtà considerata tale”.