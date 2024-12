Ilfattoquotidiano.it - Treviso, un uomo di 55 anni è morto per sospetta febbre emorragica: era rientrato da un viaggio in Congo

Eradi recente da unine lunedì sera èper un caso sospetto di. La vittima è undi 55di Trevignano, in provincia di. La notizia è stata comunicata dal Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana e sono in corso accertamenti diagnostici in collaborazione con l’Istituto Spallanzani di Roma per risalire alle origini del decesso.In attesa degli accertamenti (per i quali saranno necessari tra le 24 e le 48 ore) sono state comunque attivate tempestivamente le misure di sanità pubblica previste per questi casi, in accordo con il Ministero della Salute, l’Istituto Spallanzani e l’Istituto Superiore di Sanità. È stato anche attivato il protocollo previsto, disponendo l’isolamento fiduciario domiciliare per l’unico contatto noto della vittima e avviando la relativa sorveglianza sanitaria.