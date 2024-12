Secoloditalia.it - Treviso, rientra dal Congo e muore di febbre emorragica sospetta. Si attendono gli esami dello Spallanzani

Leggi su Secoloditalia.it

da un recente viaggio in. È un nuovo “caso sospetto di” quello accaduto ieri in provincia di. La vittima – deceduta nella serata del 16 dicembre – è un uomo di 55 anni di Trevignano che era tornato a casa di recente da un viaggio nell’Africa centrale, dove è in atto una vera e propria epidemia. La segnalazione arriva dal Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana didaldi“Sono in corso gli accertamenti diagnostici, che consentiranno di fare luce sull’eziologia della malattia, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo ‘Lazzaro’ di Roma”, fa sapere la Regione Veneto in una nota. In attesa degli accertamenti diagnostici sono state comunque attivate tempestivamente le misure di sanità pubblica previste per questi casi, in accordo con il Ministero della Salute, l’Istitutoe l’Istituto Superiore di Sanità.