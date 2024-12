TREVISO, 55 ENNE RIENTRA DAL CONGO E MUORE PER SOSPETTA FEBBRE EMORRAGICA

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – ?Sospetto caso diin Veneto. Un uomo di 55 anni di Trevignano (),to di recente da un viaggio in, è deceduto nella serata di ieri, 16 dicembre, per un caso sospetto di. La segnalazione arriva dal Servizio Igiene Sanità Pubblica dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana di