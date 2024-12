Palermotoday.it - Trenitalia, al via gli orari invernali: nuovo collegamento serale dall'aeroporto di Palermo ad Agrigento

Al via la nuova offerta invernale di(Gruppo Fs). Per chi sceglie la Sicilia come meta per trascorrere le vacanze di Natale, confermata l’intera offerta degli Intercity da e per Roma e degli Intercity Notte che collegano Roma e Milano all'Isola. Trentadue sono le corse dei mezzi veloci.