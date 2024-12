Messinatoday.it - Treni, al via l'orario invernale: le novità in Sicilia

Leggi su Messinatoday.it

Partita all’insegna del turismo sostenibile e dell’intermodalità la nuova offertaditalia (Gruppo FS). Anche quest’anno servizi ea misura di passeggero contraddistinguono le azioni messe in campo per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per.