Frosinonetoday.it - Tre spettacoli di natale per famiglie: appuntamento ad Alatri, Fiuggi e Vico nel Lazio

Leggi su Frosinonetoday.it

Il Centro per la Famiglia, in collaborazione con Botteghe Educative, organizza tredi intrattenimento in vista delle festività natalizie, rivolti alleresidenti nei comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-Assistenziale Fr/A.Primovenerdì 20.