Genovatoday.it - Trasporto internazionale con autorizzazione ministeriale farlocca: camionista multato

Leggi su Genovatoday.it

Nella mattina del 12 dicembre scorso, presso il casello autostradale A7 di Genova Bolzaneto, una pattuglia della polizia stradale ha fermato per un controllo un autocarro con targa serba, impegnato in undi merci per conto terzi all'interno del territorio italiano.