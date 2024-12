Napolitoday.it - Tragedia sulla Statale, Giosi muore a 24 anni: "Ragazzo pieno di vita e di principi"

Leggi su Napolitoday.it

Lutto a Napoli per la tragica e prematura scomparsa diApa. Il 24enne era alla guida della sua auto quando questa, per cause da accertare, si è ribaltata non lasciandogli scampo. Laè avvenuta a Caivano.era unmolto conosciuto, anche grazie alla sua grande passione.